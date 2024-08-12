الشرطة البريطانية تعتقل رجلا طعن فتاة وامرأة وسط لندن

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على رجل بعد طعن فتاة تبلغ من العمر 11 عاما وامرأة تبلغ من العمر 34 عاما في ساحة ليستر بوسط لندن، التي يقصدها عادة عدد من السائحين.

وذكرت الشرطة في تصريح لها على موقع "X" أنها لا تشتبه في أحد آخر، وتنتظر تحديثا عن حالة المصابتين اللتين نقلتا إلى المستشفى.

حادث الطعن

وأفادت العربية/الحدث بأن المعلومات حتى الآن تشير إلى أن حادث الطعن وقع حوالي الساعة 11.36 صباحًا في ليستر سكوير.

يذكر أن حادث طعن سابقا قد هز شمال غربي إنجلترا قبل أسبوعين، حيث أدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل، بعضهم أطفال، وفق خدمات الطوارئ.

وقالت شرطة ميرسيسايد حينها إنها اعتقلت رجلاً وصادرت سكيناً.