الاحتلال يضع اسماء أطفال ضمن قائمة مذبحة الفجر زاعما أنهم عناصر مقاومة

ياسر رشاد - القاهرة - أضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 اسماً جديداً بعد يومين من استهدافه لمدرسة التابعين “مذبحة الفجر”، زاعماً أنهم عناصر مقاومة، وكشفت مصادر فلسطينية، أنه من خلال الفحص الأولي، تبين وجود معلومات مضللة حول الأسماء، وأن بعضهم كان قد نزح إلى المدرسة برفقة عائلته، مما ينفي احتمالية استخدام المدرسة لأغراض عسكرية.

كما تضمنت القائمة اسم طفل لم يتجاوز عمره 12 عاماً، وهو بحسب السجلات المدنية، يقطن في جنين في الضفة الغربية، وحتى مع محاولة تقريب الاسم الذي يدعيه الجيش الاسرائيلي مع اسماء ضحايا المجزرة، يبقى الاسم الاكثر تقاربا هو لطفل آخر كان في المدرسة وقتل في المجزرة.

وهنالك شخص اخر ورد في قائمة اليوم، سبق أن اعتقله الجيش الإسرائيلي وأفرج عنه دون توجيه أي تهمة له.

جيش الاحتلال يزعم تصفية 31 عنصر تابع للمقاومة في مذبحة الفجر

وزعم افيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصفية 31 عنصر تابع لحماس والجهاد الإسلامي جراء الهجوم على مقر القيادة العسكري في مدرسة التابعين "مذبحة الفجر" حتى الآن .

وقال افيخاي: بعد تحقيق استخباراتي أجراه كل من جيش الدفاع وجهاز الأمن العام، يتم كشف النقاب عن أسماء 12 مخربًا آخر تم القضاء عليهم في الغارة، التي تم شنها يوم السبت الماضي الموافق 10.8.2024 على مقر القيادة العسكري في مدرسة "التابعين".

وأضاف: حتى الآن تم التأكيد أن 31 مخربًا تمت تصفيته في الهجوم