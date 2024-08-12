المكتب الإعلامي بغزة يحذر من طرق استخبراتية خبيثة يستخدمها الاحتلال لتنفيذ اغتيالات

ياسر رشاد - القاهرة - حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الشعب الفلسطيني من أساليب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في جمع معلومات بطرق استخباراتية وتجسسية خبيثة، بهدف الاغتيالات والقتل والإبادة .

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه، لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، إن هناط أساليب يستخدمها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال جمع معلومات عن العديد من العائلات والأفراد والأماكن بطرق استخباراتية وتجسسية خبيثة بهدف ارتكاب جرائم قتل واغتيالات ومجازر وإبادة جماعية بحق المدنيين.

وأضاف المكتب: حيث يتم إجراء اتصالات بشكل مدروس للعديد من العائلات والأفراد، ويتم خلال هذه الاتصالات جمع معلومات عن عائلات بأكملها وأفراد مُعيَّنين، ويسألون عن أماكن تواجدهم بالضبط، وأين ينامون، كما ويسألون عن تحركاتهم، وعن ممارساتهم اليومية، وذلك تحت غطاء جمع معلومات لتقديم مساعدات عينية أو نقدية أو طرود غذائية وما شابه ذلك وبشكل مضلل.

وحذر المكتب: أبناء شعبنا الفلسطيني بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من تلك الوسائل الخبيثة التي يتبعها الاحتلال "الإسرائيلي"، كما ونناشد أبناء شعبنا الفلسطيني إلى عدم التعاطي مُطلقاً مع مثل هذه الحوادث والاتصالات التي يلحقها كوارث وجرائم قصف وارتكاب مذابح ومجازر وإبادة جماعية للأفراد وللعائلات على يد الاحتلال "الإسرائيلي".