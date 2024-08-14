شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا لدى الاحتلال يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

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مفاوضات وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - دعا السفير الألماني لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين في القطاع.ويأتي ذلك قبيل عقد جولة حاسمة من محادثات السلام.وفي مؤتمر صحفي مشترك مع السفيرين البريطاني والأمريكي، قال زايبرت إنه " لا يوجد واجب أهم في الوقت الحالي من تحقيق إطلاق سراح الرهائن" في أسرع وقت ممكن.واستطرد المتحدث السابق باسم الحكومة الألمانية: "نحن نعلم أيضا أن بعضهم لن يعودوا أحياء".تجدر الإشارة إلى أن من المقرر أن تعقد الجولة التالية من المفاوضات لإنهاء الصراع في غزة في العاصمة القطرية الدوحة غدا الخميس.