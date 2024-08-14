اخبار العالم

سفير ألمانيا لدى الاحتلال يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

0 نشر
د ب أ- برلين 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا لدى الاحتلال يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا السفير الألماني لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين في القطاع.
ويأتي ذلك قبيل عقد جولة حاسمة من محادثات السلام.

أخبار متعلقة

 

"الصحة العالمية" و"اليونيسيف" تحذران من انتشار شلل الأطفال في غزة
وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي يبحثان احتواء تصعيد جيش الاحتلال

مفاوضات وقف إطلاق النار

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع السفيرين البريطاني والأمريكي، قال زايبرت إنه " لا يوجد واجب أهم في الوقت الحالي من تحقيق إطلاق سراح الرهائن" في أسرع وقت ممكن.
واستطرد المتحدث السابق باسم الحكومة الألمانية: "نحن نعلم أيضا أن بعضهم لن يعودوا أحياء".
تجدر الإشارة إلى أن من المقرر أن تعقد الجولة التالية من المفاوضات لإنهاء الصراع في غزة في العاصمة القطرية الدوحة غدا الخميس.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا