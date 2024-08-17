العام الدراسي الجديد.. 13 مادة ضمن مناهج صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المناهج الدراسية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، في العام الدراسي الجديد، وذلك وفقا للخطة التعليمية التي وضعتها الوزارة لتلك الفصول.

ووفقا للوزارة، فإن المناهج الدراسية للصفوف المشار إليها هي كالآتي:

ـ اللغة العربية.

ـ اللغة الإنجليزية.

ـ الرياضيات.

ـ العلوم.

ـ التربية الفنية.

ـ القيم واحترام الآخر.

ـ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ـ الدراسات.

ـ التربية الدينية.

ـ المهارات المهنية.

ـ التربية الموسيقية.

ـ التربية البدنية والصحية.

ـ أنشطة التوكاتسو.