شكرا لقرائتكم خبر عن غرق فجأة.. كواليس فقدان رجل الأعمال البريطاني مايك لينش في حادث يخت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر مطلع إن رجل الأعمال ومستثمر التكنولوجيا البريطاني مايك لينش في عداد المفقودين، بعد غرق يخت فاخر أمام سواحل جزيرة صقلية الإيطالية.

وفي ذات الحادث قتل شخص وفقد ستة آخرين بينهم أربعة بريطانيين بعد غرق اليخت بايزيان البالغ طوله 56 مترًا صباح اليوم بالقرب من ميناء بورتشيلو. غرق يخت ومن بين الأشخاص الذين أنقذوا وعددهم 15 شخصًا أنجيلا باكاريس زوجة لينش، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت شركة إدارة اليخوت "كامبر آند نيكلسونز" إن خفر السواحل الإيطالي يقود عمليات البحث والإنقاذ وإنه انتشل 15 شخصا، حيث كان على متن القارب 12 راكبًا و10 من أفراد الطاقم. رياح قوية وأشارت التقارير إلى أن السفينة ضربتها عاصفة عنيفة غير متوقعة، وهو ما يتوافق مع تصريحات السلطات المحلية الإيطالية التي قالت إن اليخت "غرق فجأة" على الأرجح "بسبب الظروف الجوية الرهيبة".

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" قد ذكرت في وقت سابق أن عاصفة مصحوبة برياح قوية تسببت في انقلاب القارب الشراعي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين. استمرار عمليات البحث وقالت وكالة أنسا إن إجمالي 22 شخصا كانوا على متن القارب الذي يبلغ طوله نحو 50 مترا. ومن بين المفقودين مواطنون بريطانيون وأمريكيون وكنديون.

وتواصل أربع سفن ومروحية وخفر السواحل وفريق غوص عمليات البحث.

وذكرت تقارير أن اليخت يرقد على عمق 49 مترا في قاع البحر. يذكر أن مايك لينش هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة البرمجيات أوتونومي.