اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الى ان "جنديين من الجيش الاسرائيلي تعرضا لعضة فئران كبيرة تسببت لهما بنزف في الأنف والأذن أثناء نومهما في قاعدة "عميعاد" في الجليل الأعلى شمال اسرائيل".
وذكرت الصحيفة أنّ الفئران تسببت للجنديين بنزف في الأنف والأذن، ونقلا إلى المستشفى للعلاج والتطعيم.
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت: جنديان من الجيش الاسرائيلي تعرضا لعضة فئران كبيرة في قاعدة "عميعاد" في الجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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