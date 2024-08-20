يديعوت: جنديان من الجيش الاسرائيلي تعرضا لعضة فئران كبيرة في قاعدة "عميعاد" في الجليل الأعلى

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الى ان "جنديين من الجيش الاسرائيلي تعرضا لعضة فئران كبيرة تسببت لهما بنزف في الأنف والأذن أثناء نومهما في قاعدة "عميعاد" في الجليل الأعلى شمال اسرائيل".

وذكرت الصحيفة أنّ الفئران تسببت للجنديين بنزف في الأنف والأذن، ونقلا إلى المستشفى للعلاج والتطعيم.