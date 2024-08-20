شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في ألمانيا؟.. "شولتس" يقر بوجود خلافات بالائتلاف الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

خلافات الائتلاف الحكومي

الدمام - شريف احمد - أقر المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يرأس حكومة ائتلافية منقسمة على نفسها ولا تحظى بشعبية واسعة، مؤلفة من حزبه الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بأن العمل مع شركائه "شاق".وقال شولتس في مقابلة مع قناة "سات. 1" من المقرر بثها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء إن تشكيل الحكومة الائتلافية كان مجهدا. وأقر بأن الحكم مع الائتلاف "شاق" أيضا "لكن المهم هو النتائج".وأدت الخلافات داخل الائتلاف الألماني بشأن قضايا تشمل الميزانية والإنفاق على الرعاية الاجتماعية وقانون التدفئة الوطني إلى استياء على نطاق واسع.وشهد معدل تأييد الأحزاب الثلاثة انخفاضا في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو الماضي، بينما حل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المركز الثاني، متفوقا عليها جميعا.وكثيرا ما تكون مواقف حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بصفة خاصة متباعدة، وغالبا ما يتطلب التوصل إلى حل وسط الكثير من التجاذبات.