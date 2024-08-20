إسرائيل تعترف : لا يمكننا إعادة كل الأسرى في غزة بعمليات عسكرية

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنهم سيحققون "في أسباب وفاة الأسرى الـ6 الذين تم انتشال جثامينهم من غزة اليوم".

وأضاف هاجاري: "نعمل على مدار الساعة لخلق ظروف مواتية لتحرير المختطفين في غزة"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع: "لا يمكننا إعادة كل المختطفين في غزة بعمليات عسكرية. ظروف موت المختطفين الستة ما زالت غير واضحة".

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال قوله إنه "شن هجمات في شهر مارس الماضي بالقرب من النفق الذي استعاد منه الجثث"، مضيفا: "ومن الممكن أن نشاطنا قد أدى لمقتلهم".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد نقلت عن مسئولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن المزيد من الرهائن سيعودون موتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

من جانبها، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن إسرائيل تفحص جثث 6 من أسراها الذين أعلنت استعادتهم من غزة، اليوم الثلاثاء، للتأكد من احتمال مقتلهم بنيران جيشها، فيما تصاعدت حدّة الانتقادات الداخلية الموجهة إلى الحكومة، وسط تزايد الدعوات لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة أنه من المحتمل أن تُلقي إجراءات تحديد الهوية والمعلومات المرضية الضوء على ملابسات الوفاة، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف الجثث في نفق بخان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أنه وأثناء النزول إلى النفق لم تواجه القوات مقاومة أو إطلاق نار من المسلحين، كما لم يحصل تبادل لإطلاق النار داخله، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.