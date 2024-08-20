النمسا تضع خطة للوفاء بأهداف المناخ الأوروبية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الحكومة النمساوية إنها تستطيع الوفاء بأهداف المناخ في الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى النصف بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2005، حسبما ذكرت وزيرة حماية المناخ ليونور جيفسلر اليوم الثلاثاء.

وبعد خلافات عديدة، وضع الائتلاف المحافظ لحزب الشعب النمساوي وحزب الخضر اللمسات الأخيرة على إطار عمل وخارطة طريق لتحقيق الأهداف. وقالت جيفسلر المنتمية لحزب الخضر «نحن على الطريق لأول مرة».

وتتضمن الإجراءات المزمعة تخصيص إعانات مالية ضخمة من أجل بديل للتدفئة، والتوسع الهائل في إنتاج الهيدروجين، والتخلي عن الإعانات المالية المضرة بالمناخ مثل الإعفاءات الضريبية لشركات السيارات.

ووفقا لجيفسلر، ستلتزم الحكومة القادمة، التي سيتم انتخابها في غضون ستة أسابيع، بالخطة. وذكرت الوزيرة: «لدينا إطار عمل أوروبي متماسك وواضح وصارم».

وأضافت أن عدم الوفاء بالهدف المناخي من شأنه أن يفضي إلى عقوبات، بما في ذلك غرامات. وسترسل النمسا الآن خطة الطاقة والمناخ الوطنية الخاصة بها إلى بروكسل. وتشمل أهداف الاتحاد الأوروبي تخفيض الانبعاثات الضارة وزيادة نصيب الطاقة المتجددة إلى 57 % من الإجمالي النهائي للطاقة المستهلكة.