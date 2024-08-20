هجوم أوكراني يشعل لليوم الثالث مستودع نفط روسي

بمشاركة 500 رجل إطفاء كافحت السلطات الروسية لإخماد حريق هائل في منطقة روستوف الجنوبية لليوم الثالث على التوالي؛ بعد أن ضربت طائرات بدون طيار أوكرانية مستودعا للنفط، فيما توغلت قوات كييف أيضا في منطقة كورسك الروسية.

وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أن الحريق الذي اندلع في مستودع ببلدة بروليتارسك أتى على مساحة هكتارين ونصف الفدان.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في وقت سابق مسؤوليتها عن الهجوم على مستودع النفط الذي كان يستخدم لتوفير احتياجات الجيش الروسي، ووصفته بأنه إجراء «يهدف إلى تقويض الإمكانات العسكرية والاقتصادية للاتحاد الروسي».

توسيع الأهداف

وعلى بعد مئات الكيلومترات إلى الشمال الغربي، واصلت أوكرانيا عملياتها في منطقة كورسك الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التوغل الجريء في كورسك سمح لجيشه بأسر عدد كبير من السجناء الروس الذين يمكن استخدامهم في مقابل إطلاق سراح أسرى أوكرانيين، موسعًا بذلك أهداف كييف للمهمة التي أطلقتها قبل أسبوعين. وأوضح في وقت سابق أن أوكرانيا تسعى إلى إنشاء منطقة عازلة قد تمنع المزيد من الهجمات عبر الحدود من قبل موسكو، وخاصة بالمدفعية بعيدة المدى والصواريخ والقنابل الانزلاقية.

وأضاف، وفقًا لبيان نُشر على تيليجرام: «بشكل عام، أصبحت هذه العملية (كورسك) أكبر استثمار لنا في عملية تحرير الرجال والنساء الأوكرانيين من الأسر الروسي». «لقد أسرنا بالفعل أكبر عدد من السجناء الروس في عملية واحدة».

وإن الجيش الأوكراني استولى على 1250 كيلومترا مربعا (480 ميلا مربعا) و92 مستوطنة في منطقة كورسك الروسية.

مواصلة التقدم

وذكر معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، أن القوات الأوكرانية «واصلت التقدم بشكل طفيف» في كورسك.

وكشف التوغل الأوكراني، وهو أكبر هجوم على روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، عن نقاط الضعف الروسية تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتن.

وقال زيلينسكي «إن إجراءاتنا الدفاعية عبر الحدود، فضلاً عن عجز بوتن عن الدفاع عن أراضيه، لها دلالة واضحة على أن دفاعنا الاستباقي هو الوسيلة الأكثر فعالية في مواجهة الإرهاب الروسي، وهو ما يسبب صعوبات كبيرة للمعتدي».

وذكرت وكالة تاس أن 17 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 140 آخرون في توغل القوات الأوكرانية، نقلا عن مصدر لم تسمه في الخدمة الطبية الروسية. ومن بين 75 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، هناك أربعة أطفال.

إتلاف الجسور

وتشير تقارير أوكرانية وروسية إلى أن أوكرانيا دمرت أو أتلفت ما لا يقل عن ثلاثة جسور فوق نهر سيم في منطقة كورسك - وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤدي إلى محاصرة القوات الروسية بين النهر والتقدم الأوكراني والحدود الأوكرانية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر قائد القوات الجوية الأوكرانية مقطعي فيديو لجسور فوق نهر السيم يتم قصفها، وأكدت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة Planet Labs PBC أن جسرًا في بلدة غلوشكوفو قد دُمر بوضوح. وكانت هناك أدلة مرئية عبر الأقمار الصناعية على مناورات ميكانيكية من قبل القوات في منطقة كورسك ولكن لا توجد صورة واضحة لمصير الجسرين المتبقيين.

وأكد محقق عسكري روسي أن أوكرانيا «دمرت بالكامل» جسرا وألحقت أضرارا بجسرين آخرين في المنطقة.

وقال ممثل لجنة التحقيق الروسية، لم يذكر اسمه، في مقطع فيديو نُشر على قناة تيليجرام التابعة للمذيع التلفزيوني الحكومي الروسي فلاديمير سولوفيوف: «نتيجة للقصف المستهدف باستخدام الأسلحة الصاروخية والمدفعية ضد المباني السكنية والبنية التحتية المدنية في قرية كاريج... تضرر جسر ثالث فوق نهر سيم».

وفي الأيام الأخيرة، أمكن رؤية جسور عائمة ـ وهي جسور مؤقتة تستخدمها الجيوش عندما يتم هدم الجسور الرسمية ـ في صور الأقمار الصناعية في موقعين مختلفين على طول نهر سيم. ومن المرجح أن تكون هذه الجسور العائمة قد بناها جنود روس يحاولون إمداد القوات المحيطة بالتقدم الأوكراني.

تطورات أخرى:

- تواجه القوات الأوكرانية وضعا قاتما في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، حيث تضغط روسيا على مدينة بوكروفسك وتجبر قوات كييف على الانسحاب والمدنيين الأوكرانيين على الفرار من منازلهم.

- كلف الهجوم الروسي المتواصل منذ ستة أشهر عبر منطقة دونيتسك الأوكرانية في أعقاب الاستيلاء على أفدييفكا، كلا الجانبين خسائر كبيرة في القوات والدروع.

- تتجه القوات الروسية نحو منطقة بوكروفسك، أحد المعاقل الدفاعية الرئيسية في أوكرانيا ومركز لوجستي رئيسي في منطقة دونيتسك. ومن شأن الاستيلاء عليها أن يعرض القدرات الدفاعية الأوكرانية وطرق الإمداد للخطر.