ترمب يخسر تقدمه في ولايتين متصارعتين

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز في الفترة ما بين 12 و15 أغسطس أن تقدم ترمب في كل من بنسلفانيا وجورجيا قد تلاشى منذ يوليو.
وفي استطلاع سابق أجرته شركة ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز في الفترة ما بين 22 و24 يوليو، كان ترمب متقدما على هاريس بأربع نقاط في بنسلفانيا وخمس نقاط في جورجيا.
ومع ذلك، أظهر استطلاعان للرأي أجريا منذ ذلك الحين تقلص تقدم ترمب في كلتا الولايتين، مع انخفاض تقدمه إلى نقطتين في بنسلفانيا وجورجيا، في استطلاع أجري بين 31 يوليو و3 أغسطس. وأظهر أحدث استطلاع أن المرشحين تعادلا بنسبة 46 في المائة لكل منهما في جورجيا، بينما تفوقت هاريس على ترمب بنقطتين في بنسلفانيا، بنسبة 46 في المائة مقابل 44 % له.
كما تفوقت هاريس على ترمب في ويسكونسن في أحدث استطلاع للرأي، حيث تقدمت عليه بأربع نقاط مئوية بنسبة %48. وكان الاستطلاع السابق قد أظهر تعادلهما في الولاية بنسبة %43 لكل منهما.
وفي الوقت نفسه، ظلت هاريس متقدمة في نيو مكسيكو ومينيسوتا، حيث تقدمت على منافسها بفارق 6 و7 نقاط على التوالي.
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