شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تكرم القيادات الشعبية والأطفال المتميزين وذوى الهمم بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

ايمانا بالدور المجتمعي الذى تقوم به كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس مجلس أمناء كتلة الحوار قامت لجنة التواصل المجتمعي المركزية برئاسة الكاتبة الصحفية نرمين ميشيل بتكريم عدد من القيادات التنفيذية والحزبية والسياسية و الشعبية بحي شبرا بالإضافة لعدد من البراعم وذوى الهمم .

وقال الدكتور باسل عادل خلال كلمته انه فخور بوجوده في شبرا وسط ناس تحمل الجدعنة المشهود بها ولهم باع عظيم وقت الاخوان وتصديهم لهم بكل قوة وصمود ، مضيفآ أن تدشين " كتلة الحوار " أول كيان سياسي خرج من رحم فعاليات الحوار الوطني بعنوان مجلس أمناء "كتلة الحوار" بمشاركة عدد من السياسيين والباحثين، وأساتذة علوم سياسية وإدارة أعمال بالجامعات .

ومن رحم فعاليات الحوار الوطني، تم ميلاد مجلس أمناء "كتلة الحوار" ليكون عنوانا لتحالف بين مجموعة من لبنات (ثمرات) الشعب المصري، ليبرالية الهوى، مصرية الثقافة والهوية، تآلف مصري شعبوي نخبوي مستقل، من مثقفين و أكاديمين وسياسيين يجمعهم حب الوطن وإرادة النجاح من الواقع الضيق لأفاق رحبة من الحرية والرفاهية والعدالة "نحن تحالف يؤمن بالفكر وقادته ونقدر انتاجات الشعوب .

وفي نفس الإطار عرض المهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار نبذة عن تشكيل حكومة الظل بالكتلة التي انطلقت في إطار المناخ السياسي المتجدد وأجواء الحوار الوطني الديمقراطية، والسعي من أجل إكساب المجتمع حيوية، وهو ما تشجعه الدولة وينشده السياسيون، وإقرارآ للتعددية السياسية التي نص عليها الدستور، ودعمًا للتعاون البناء مع ديوان الحكومة ومجلس الوزراء وجميع أجهزة الدولة .

وأشار الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس الكتلة أن دور الشباب في العمل المجتمعي والسياسي هو عنصر حيوي وفعال في المجتمع لأن له القدرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويواجه الشباب العديد من القضايا المختلفة والتي لا يستطيع فهمها وإيجاد الحلول لها سوى الشباب، لذا تعتبر مشاركة الشباب في الحياة السياسية مهمة جدآ لمساعدة الشباب وتمكينهم .

وقالت نرمين ميشيل عضو مجلس أمناء الكتلة ورئيس لجنة التواصل المجتمعي المركزية تعد المؤسسات السياسية هي همزة الوصل بين المجتمع بكل فئاته وبين والدولة، نحن نقوم دائمآ بالالتفاف حول المصلحة العليا لبلادنا العظيمة، بعيدآ عن المكاسب الشخصية ونعمل بشكل مباشر على تأهيل الشباب وجيل النشئ للخروج بجيل يحمل مسؤولية وطنة ومجتمعه واسرته .

وقد شارك الاحتفال الكاتب الصحفى حازم الملاح عضو مجلس أمناء كتلة الحوار ورئيس لجنة الإعلام وباخوم القص وأمير سمير وعدد من أعضاء لجنة التواصل المجتمعى المركزية .