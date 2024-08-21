زار رئيس الوزراء اليوناني ضاحية بنتيلي التي تضررت بشدة من الحرائق ووعد بتقديم المساعدة للمتضررين، وذلك بعد أسبوع من الحرائق التي أتت على المنطقة الواقعة شمال شرق أثينا.
وذكرت وسائل إعلام يونانية أن تظاهرة ضمت نحو مئة من السكان الغاضبين كانت بانتظاره.
وفي تسع بلديات في أتيكا، كشفت الحماية المدنية أنه من بين 264 منزلا تم معاينتها، هناك 97 منزلا غير صالح للسكن موقتا و57 منزلا يجب هدمها.
وأعلنت وزارة الحماية المدنية أن أصحاب هذه المنازل سيحصلون مبدئيا على مساعدة تراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف يورو.
واندلع الحريق في 11 آب قرب مدينة ماراثون التاريخية على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من سبعة آلاف نسمة.
وتلقى سكان المنطقة عشرات الأوامر بالإخلاء.
وتم فتح العديد من الملاعب لاستقبال النازحين وتم حتى الآن إيواء 650 مواطنا في فنادق المنطقة.
ودمرت أسوأ حرائق غابات هذا العام في اليونان التي أججتها رياح عنيفة، حوالى 10000 هكتار وعددا كبيرا من المباني وأودت بمولدافية تبلغ ستين عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليونانية وعدت بمساعدة المتضررين من الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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