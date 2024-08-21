بوتين يعتبر نفسه جنديا كأي شخص آخر يدافع عن مصالح روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعتبر نفسه "جندي مشاة" مثل أي شخص آخر يدافع عن مصالح روسيا، مثله مثل المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

جاء تصريح بوتين هذا تعقيبا على تصريحات حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف في جامعة القوات الخاصة الروسية حول جهوزية الجنود بالكامل وأنهم مزودون بجميع المعدات اللازمة. ووصف نفسه مرة أخرى بأنه "مجرد جندي مشاة".

ورد الرئيس الروسي خلال اللقاء بالمتطوعين الذين يتلقون التدريب في الجامعة، وسيتوجهون قريبا إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة: "نحن جميعا جنود مشاة، وجميعنا بهذا المعنى في نفس الوضع".

وأضاف: "أنتم تتخذون قرارات صعبة، إن إطلاق النار في حقل الرماية شيء، وتعريض حياتك وصحتك للخطر شيء آخر".

وزار بوتين مساء اليوم الثلاثاء الجامعة التي تحمل اسمه تكريما له، في مدينة غودرميس بجمهورية الشيشان الروسية التي وصل إليها اليوم قادما من جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية.

وكانت المرة الأخيرة التي زار فيها بوتين الشيشان في ديسمبر 2011، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء الروسي.