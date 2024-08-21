الصحة: 10 جرحى في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على البقاع

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "الغارات الإسرائيلية المعادية على البقاع أدت في حصيلة أولية إلى إصابة عشرة مواطنين بجروح".

في وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن 4 غارات إسرائيلية استهدفت بلدة بوداي وسهل بلدة النبي الشيت في البقاع.