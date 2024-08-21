شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من حدوث تلوث.. اندلاع حريق في خزان وقود غرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق في منشأة صناعية غرب أوكرانيا، بسبب غارة جوية شنتها روسيا ليلًا، بحسب ما ذكرته السلطات الإقليمية يوم الثلاثاء.

وقال فيكتور ماسلي رئيس هيئة الدفاع المدني في منطقة تيرنوبل للصحفيين، إن النيران أتت على خزان للوقود، وأن الغارة لم تسفر عن إصابة أحد.

وأفاد باحتواء الحريق، لكن جهود الإطفاء لا تزال مستمرة.

ولم يُكشف عن مستويات مرتفعة من الملوثات، إلا أن السلطات الأوكرانية نصحت السكان في الوقت الحالي بإبقاء النوافذ مغلقة وتجنب البقاء في الخارج لوقت طويل.

الخوف لا مفر منه

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الخوف أمر لا مفر منه، بل ومطلوب في أثناء العمليات العسكرية، وإن كان من الضروري التغلب على كل شيء من أجل الوطن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وجلء ذلك خلال لقاء بوتين يوم الثلاثاء، المتطوعين الجدد للخدمة في العملية العسكرية الخاصة الذين يتلقون تدريباتهم في جامعة القوات الخاصة الروسية.

اجتماع مع المتطوعين

وقال بوتين: "على الرغم من أنه لا مفر من أن نشعر بالخوف، فإننا يجب أن نتغلب على كل شيء من أجل وطننا ومن أجل شعبنا".

وأضاف: "نحن نعيش كي تكون روسيا قوية، ومن أجل أن يثق أبناؤنا وأحفادنا بوطنهم".

ووصل الرئيس الروسي مساء الثلاثاء إلى الشيشان، وبدأ اجتماعًا مع المتطوعين الذين يتلقون التدريب في أكاديمية القوات الخاصة الروسية، وسيتوجهون قريبًا إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة.