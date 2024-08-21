جدري القرود .. كوريا الجنوبية تعزز مراقبة القادمين من 8 دول أفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - لتجنب انتشار جدري القرود في كوريا الجنوبية، قالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية إنها بدأت في مطالبة الأشخاص الذين يعانون من أعراض جدري القرود، الذين وصلوا من ثماني دول أفريقية بإبلاغ المسؤولين.

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، قامت السلطات الصحية الكورية الجنوبية في تصريحاتها أمس، أنها أعادت تصنيف جدري القرود كمرض معدٍ يخضع للفحص على منافذ دخول البلاد.



منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي جدري القرود في أفريقيا حالة طوارئ صحية عالمية

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تعهدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) الأسبوع الماضي بتكثيف تدابير الاحتواء ضد الفيروس، في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي جدري القرود في أفريقيا كحالة طوارئ صحية عالمية.



وبعد إعلان كوريا الجنوبية لهذا الإجراء، سيُطلب من الوافدين الذين زاروا ثماني دول وهي "رواندا وبوروندي وأوغندا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية"، إبلاغ المسؤولين إذا ظهرت عليهم أعراض مرتبطة بجدري القرود، مثل الحمى وآلام العضلات وتضخم العقد الليمفاوية.



فحص مياه الصرف الصحي من الطائرات

كما ستستعين الوكالة بمسؤولين صحيين عند بوابات الوصول من الرحلات الجوية المباشرة من إثيوبيا وتنفذ تدابير مراقبة تكميلية، مثل فحص مياه الصرف الصحي من الطائرات.

هذا وأبلغت كوريا الجنوبية حتى التاسع من أغسطس عن 10 حالات إصابة بالفيروس هذا العام، وهو انخفاض من 151 حالة في عام 2023، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.