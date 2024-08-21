الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مجمعا بمنطقة البقاع تابعا لمنظومة الدفاع الجوي لحزب الله شكل تهديدا على طائراتنا

زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "هاجمنا مجمعا بمنطقة البقاع تابعا لمنظومة الدفاع الجوي لحزب الله شكل تهديدا على طائراتنا"، مشيرا الى ان "طائراتنا هاجمت الليلة الماضية مخزنا للأسلحة تابعا لحزب الله بمنطقة البقاع داخل لبنان". وزعم أيضا انه "هاجمنا مباني عسكرية لحزب الله في مناطق متفرقة بجنوب لبنان من بينها عيتا الشعب وراميا".

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