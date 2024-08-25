مسؤولون إيطاليون: توقيت انتشال حطام يخت مايك لينش "غير مؤكد"

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون إيطاليون إن توقيت انتشال حطام اليخت الفاخر الخاص بالملياردير البريطاني الراحل مايك لينش، من قاع البحر، غير مؤكد، ويتوقف على العديد من العوامل، بحسب ما أوردته وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأحد.وكان اليخت "بايزيان" الفاخر راسيًا على بعد نصف ميل من ساحل بورتيشيلو عندما غرق عند حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) من يوم الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بعد أن ضربته رياح قوية.وقال مدير الشؤون البحرية في غرب صقلية، الأدميرال رافاييل ماكاودا: "لا يمكنني أن أحدد كم الوقت الذي سنستغرقه قبل أن نتمكن من انتشال السفينة"، مضيفًا: "سنحتاج إلى تفريغ خزانات اليخت لمنع أي تلوث بيئي، إلى جانب أمور أخرى".وكان قطب التكنولوجيا لينش، وابنته 18 عامًا، ضمن ستة أشخاص جرى انتشال جثثهم بعد غرق اليخت الفاخر "بايزيان"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا".