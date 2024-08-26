استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد، اليوم الإثنين، مواطن، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خربة جنبا ببلدة يطا، جنوب الخليل، وفقا ل"وفا".

وذكرت وزارة الصحة باستشهاد المواطن إياد عايد عبد النجار (46 عاماً)، بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال قرب يطا.

وقال مراسلنا نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطن النجار قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي جنبا، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وباستشهاد المواطن النجار، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 645 شهيدا، بينهم 147 طفلا.