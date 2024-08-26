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الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة شرق بحيرة طبريا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرة مسيرة شرق بحيرة طبريا "تسللت من سوريا" بعد انطلاق صفارات الإنذار في جنوب هضبة الجولان المحتلة،  وفقا ل"روسيا اليوم". 

وقال الجيش في بيان إنه "بخصوص الإنذارات التي تم تفعيلها في تمام الساعة 07:03-07:05 في منطقة شرق بحيرة طبريا فقد اعترضت الدفاعات الجوية هدفا جويا مشبوها تم رصده في المنطقة".

ووفقا لإذاعة الجيش، يعتقد المسؤولون العسكريون أن الجسم قد تم إطلاقه من سوريا، وهو أمر نادر إلى حد ما.

ووقع الهجوم المشتبه به بالقرب من بحيرة طبريا، بالقرب من الحدود مع الأردن وسوريا، وأقصى جنوب المنطقة التي يستهدفها "حزب الله" عادة من لبنان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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