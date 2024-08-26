شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. مصرع 49 شخصًا جراء الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات نيجيريا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الطوارئ في نيجيريا اليوم مصرع 49 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة شرق البلاد.وأفاد المتحدث باسم الهيئة مانزو إيزيكيل، أن الفيضانات ألحقت أضرارًا بثلاث ولايات في شمال شرق البلاد، وهي جيجاوا وأداماوا وتارابا مما تسبب في نزوح 41344 شخصاً.وأضاف إيزيكييل أنه تلقى أيضاً معلومات حول ارتفاع منسوب المياه في البلدان الواقعة شمال نيجيريا على طول نهر النيجر، وكل هذا يتدفق تجاه نيجيريا.وكانت نيجيريا قد شهدت عام 2022 أكبر فيضانات لها منذ أكثر من 10 سنوات أودت بحياة حوالي 600 شخص وشردت نحو 1.4 مليون ودمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.