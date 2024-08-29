سرايا القدس: أوقعنا إصابات في صفوف قوة مشاة إسرائيلية ردًا على اغتيال قائدنا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، في بيان لها، اليوم ، أنها استهدفت قوة مشاة إسرائيلية في محور المنشية، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفها ، جاء هذا الهجوم كـ"رد أولي" على اغتيال قائدها "أبو شجاع" الذي استشهد في عملية إسرائيلية .

وأوضحت الكتيبة في بيانها أن القوة الإسرائيلية وقعت في كمين محكم نصبه مقاتلوها في محور المنشية، مؤكدة أنها حققت إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال.

وأكدت سرايا القدس أن هذا الرد يأتي في إطار "مواصلة المقاومة" والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وأنه سيكون هناك المزيد من العمليات ردًا على اغتيال قادتها واستهداف مقاتليها.

شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع خدماتها في جنين

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن توقف خدماتها في محافظة جنين، نتيجة تضرر معداتها بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في المنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أثرت بشكل كبير على قدرتها على تقديم الخدمات المعتادة للمشتركين في المحافظة. وأضافت أنها تعمل على تقييم الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن، وذلك فور تحسن الأوضاع الأمنية.

وأكدت الشركة التزامها بخدمة المشتركين في جميع الظروف، مشيرة إلى أنها تبذل جهودًا مكثفة لإصلاح الأعطال وإعادة الخدمات المتوقفة رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

كتائب القسام: استهدفنا تجمعات قوات العدو في موقع مارس العسكري بصواريخ 107

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع مارس العسكري بصواريخ من نوع 107.

وأفادت الكتائب في بيان مقتضب، أن الهجوم الصاروخي يأتي في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها مستمرون في تنفيذ عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال، وأنهم في حالة استعداد دائم للتصدي لأي عدوان إسرائيلي.