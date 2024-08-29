الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات على مباني عسكرية لحزب الله بكفر كلا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ سلسلة من الغارات الجوية على مبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة كفركلا بجنوب لبنان.

وأضاف الجيش في بيانه أنه استهدف أيضًا مواقع أخرى في بلدة يارين جنوب لبنان باستخدام المدفعية الثقيلة، مؤكدًا أن هذه الضربات جاءت ردًا على التهديدات المستمرة من حزب الله في المنطقة الحدودية.

وأشار الجيش إلى أن عملياته تأتي في إطار الدفاع عن أمن إسرائيل ومنع أي تهديدات من الجانب اللبناني، مشددًا على استمراره في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادة إسرائيل وأمن سكانها.

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم أنه تمكن من اعتراض طائرة مسيرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي، مؤكدًا أن الطائرة لم تتمكن من دخول المجال الجوي الإسرائيلي.

وأوضح الجيش أن قواته على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة، وأنه سيواصل العمل لحماية سيادة إسرائيل وأمن مواطنيها من أي محاولات اختراق أو تهديد.

الجهاد الإسلامي: ننعى قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس محمد جابر أبو شجاع وعددا من إخوانه بالكتيبة

نعت حركة الجهاد الإسلامي قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، محمد جابر أبو شجاع، وعدد من رفاقه في الكتيبة ، فى بيانًا أعلنت فيه عن استشهادهم اثناء مقاومته لقوات الاحتلال الاسرائيلى ، وأشارت الحركة إلى أن هؤلاء الشهداء قد ارتقوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرًا"، وأنها ستظل ملتزمة بمسار المقاومة حتى تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية. وأضافت أن هذه الخسائر لن تثنيها عن مواصلة النضال، بل ستزيد من إصرارها وعزمها على مواجهة الاحتلال.

كما جددت الجهاد الإسلامي عهدها بالمضي قدمًا في طريق المقاومة، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى الثبات والوحدة في مواجهة التحديات التي تواجههم، مؤكدة أن دماء الشهداء ستكون وقودًا لمواصلة الكفاح حتى نيل الحرية والاستقلال.

سرايا القدس: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال ويحققون إصابات مباشرة

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور قتال داخل مدينة جنين ومحيطها.

وأفادت الكتيبة في بيان لها أن مقاتليها تمكنوا من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال، مؤكدين استمرارهم في التصدي للتوغلات الإسرائيلية بكل قوة وإصرار.

وأكدت سرايا القدس أن مقاتليها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد ميداني، وتعهدت بمواصلة المقاومة حتى دحر الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية.