أبو فاعور: لن يكون هناك تعليم ولا جودة اذا لم يكن في لبنان حكم رشيد

أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أنه "لن يكون هناك تعليم ولا جودة تعليم اذا لم يكن في لبنان حكم رشيد، ولن يكون في لبنان حكم رشيد واصلاحي اذا لم ننتخب رئيسا للجمهورية اصلاحيا وإذا لم نشكل حكومة اصلاحية، واذا لم تضع هذه الحكومة برنامجا".

واشار خلال رعايته بالتعاون مع مجموعة GLOBAL EDUCATION حفل تخريج طلاب الشهادتين المتوسطة والثانوية أقامته المدرسة اللبنانية العالمية في راشيا، الى ان "للأسف نحن نرى ما يجري اليوم في ال​سياسة​، ومصير المنطقة يُقرأ من فلسطين المحتلة، فبعد غزة انتقل الإحتلال الاسرائيلي الى الضفة، والمعركة طويلة وطويلة جدا، ولا يبدو ان هناك من يستطيع أن يضع حدا لجنون الإحتلال الاسرائيلي، ويجب ان لا تقصى مسألة الرئاسة ابدا ابدا من حسابات اللبنانيين، واذا كانت الرئاسة مغيبة فكل هذه المشاريع مغيبة، وكل فكرة إصلاح في التعليم وفي غير التعليم مغيبة ولا يجوز ان يستمر هذا الامر على الإطلاق، ولا يمكن ان يعلى شأن التعليم اذا لم يعلَ شأن الدولة، ولا يمكن ان يعلى شأن الدولة اذا لم تكن مؤسسات الدولة مكتملة بحكم اصلاحي رشيد".

في سياقق اخر، اكد انه "من المؤسف ان نقارن أنفسنا باعدائنا، فموازنة التعليم في دولة الاحتلال إسرائيلي هي 10% من الناتج القومي وهذا الناتج كان في اخر إحصاء في العام 2023، 564 مليار دولار، يعني اننا نتحدث عن 56 مليار دولار موازنة التعليم في اسرائيل، ويا حسرتي على موازنات التعليم في لبنان وفي الدول العربية، وهنا اقول بكل قناعة، لن نربح المعركة اذا لم نواجه في التعليم، المعركة هي معركة قتال وسلاح ودماء ولكن المعركة لا تحسم الا بالعلم، وبآخر ترتيب في العام 2023 كانت مرتبة لبنان على مستوى جودة التعليم في المركز 59 بينما كانت اسرائيل في المرتبة الثالثة، وهذا ما أتمنى على الجيل الجديد ان يعرفه".