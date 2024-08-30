بو عاصي وضع قائد الجيش في اجواء الاعتداءات المتكررة في المتن الاعلى

التقى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وبحسب المكتب الاعلامي لبوعاصي فأنه وضع قائد الجيش "في اجواء الاعتداءات المتكررة في المتن الاعلى قضاء بعبدا وآخرها في حمانا، حيث انقض ما يقارب 40 من الرعاع على سوق حمانا ضاربين ابناء البلدة ورواد مقاهيها بالالات الحادة ومحدثين اضرارا جسدية بالغة".

واشار بو عاصي الى ان "هذه الحوادث تكررت من صاليما الى عين موفّق والكنَيسة، كما تمّ تهديد المعتدى عليهم في حال اصروا على تقديم شكوى لدى القضاء"، مطالبا قائد الجيش "تسيير دوريات في المنطقة لردع الزعران عن العبث بالاستقرار وأمن المواطنين".