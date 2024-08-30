حزب التوحيد العربي نفى الروايات المتناقلة عن لسان وهاب: لا تمت إلى الحقيقة بصلة

اشار أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي الى أن "مرة جديدة يتم فبركة روايات نقلا عن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب هي من نسج الخيال، ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، آخرها ما تتناقله بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن كلاماً مختلقاً عن سرقة اموال المودعين وأزمة الكهرباء في لبنان".

وأكدت أنها "تنفي نفياً قاطعاً كل الكلام المنسوب لوهاب وتدعو وسائل الإعلام للتدقيق بما يتم تناقله قبل إعادة نشره في هذا التوقيت المشبوه والمضمون الكاذب".