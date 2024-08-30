الصحة الفلسطينية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية ستبدأ الأحد

أعلن وزير الصّحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، أنّ حملة التّطعيم ضدّ ​شلل الأطفال​ في المحافظات الجنوبيّة للأطفال تحت سن 10 سنوات، ستبدأ اعتبارًا من بعد غد الأحد.

وأوضح في بيان، أنّ "برنامج التّطعيم سيكون كالآتي: من يوم الأحد وحتّى الأربعاء الموافق 2024-9-4 في محافظة دير البلح، ومن يوم الخميس 5 أيلول وحتّى الأحد 8 أيلول المقبل في محافظة خان يونس، ومن يوم الإثنين 9 أيلول وحتّى يوم الخميس 12 أيلول المقبل في محافظة غزة والشّمال".

وأكّد أبو رمضان أنّه "سيتمّ نقل معدّات السلسلة الباردة من منطقة إلى أخرى، حسب برنامج التّطعيم في كلّ محافظة"، مشيرًا إلى أنّ "وزارة الصّحة تقود حملة التّطعيم في محافظات فلسطين الجنوبيّة بالتّعاون مع منظمة الصحة العالمية و"اليونيسف" و"الأونروا". وشدّد على أنّ "الطّعم آمن تمامًا".