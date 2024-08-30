"كتائب القسام" نعت أحد قادتها: دماء الشهداء سترسم طريق الحرية والكرامة لشعبنا في فلسطين

أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، "أنّها تزفّ القائد القسّامي وسام أيمن خازم، من مخيم جنين، الّذي ارتقى شهيدًا صباح اليوم الجمعة 30 آب 024، إثر قصف جوّي تعرّض له مع إخوانه المقاومين: الشّهيد ميسرة المشارقة والشّهيد عرفات العامر؛ وذلك عقب اشتباكهم مع قوّات المستعربين في قرية الزبابدة شرقي جنين".

ونعت أيضًا "المجاهد القسّامي محمد توفيق عوفي من مخيّم طولكرم، الّذي ارتقى إلى العلا فجر أمس الخميس 29 آب 2024، في قصف صهيوني غادر تعرّض له في مخيم طولكرم، مع إخوانه المجاهدين: الشّهيد القائد محمد جابر أبو شجاع، والشّهيد مجد داوود".

وأكّدت "كتائب القسام" أنّ "هذه الدّماء الزكيّة العزيزة سترسم طريق الحرّيّة والكرامة لشعبنا في كلّ ربوع فلسطين المباركة"، مشيرةً إلى أنّ "مقاتلينا في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، تمكّنوا من إيقاع العدو في كمائن مُحكمة، وتكبيده خسائر فادحة ومحقّقةً في صفوف قوّاته خلال عدوانه الغاشم على شمال ضفّتنا الأبيّة".