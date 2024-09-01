شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطنى جاد وعمل على مناقشة العديد من القضايا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إنّ هناك علاقة بين الحوار الوطني والحكومة وذلك لتنفيذ العديد من التوصيات التي جرى العمل عليها، وهذا يؤكد أن هناك ترجمة حقيقية بين الطرفين، مضيفًا أنّ هذه الترجمة مهمة جدا لأنّها تعبر عن قيمة الأولويات والتحديات التي تستهدف خدمة المواطن وحل الإشكاليات.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة الحوار الوطني جاد واستمر على مدار سنتين وارتقى وتطوّر بشكل كبير جدا حتى أفرز في المرحلة الأولى توصيات مهمة جدا في الكثير من القضايا التي صدرت منه، لافتا أنه تكمن أهمية الحوار الوطني تكمن في تواصل الحكومة مع القوى والنخب السياسية والنقابات والمجتمع الأهلي للتعبير عن نبض الشارع، لتنفيذ القرارات والتوصيات في مصلحة الشعب.