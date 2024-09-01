إثيوبيا تعيد 1254 مواطنًا من السعودية في إطار عملية لم شمل العائلات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إثيوبيا عن إعادة 1254 من مواطنيها الذين كانوا يواجهون ظروفًا صعبة في السعودية، وذلك عبر رحلات جوية تم تنظيمها خلال اليومين الماضيين.

وأوضح التلفزيون الإثيوبي أن من بين العائدين كان هناك 945 رجلاً، و262 امرأة، و47 رضيعًا، و103 قُصّر.

وأضافت وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية الإثيوبية أنه في إطار عملية لم شمل العائلات، يتم تقديم الدعم والرعاية المناسبة للعائدين في المطارات ومراكز الاحتجاز.

وتأتي هذه العملية كجزء من جهود إثيوبيا لإعادة المواطنين الذين يعانون من أوضاع صعبة في السعودية، حيث تمكن أكثر من 76 ألف إثيوبي من العودة إلى بلادهم منذ بدء هذه العملية قبل عامين.

في مارس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن بدء المرحلة الثالثة من عملية إعادة مواطنيها من السعودية، والتي تهدف إلى إرجاع 70 ألف مواطن. ووفقًا للحكومة الإثيوبية، يعيش حوالي 750 ألف إثيوبي في السعودية، منهم 450 ألفًا بدون وثائق قانونية.

ليبيا: كشف انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر في الشويرف

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا عن بدء تحقيقات موسعة بعد تلقي معلومات حول نشاط عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في بلدية الشويرف.

وبناءً على التحريات وجمع المعلومات، تأكدت السلطات من صحة الادعاءات بشأن هذه الأنشطة الإجرامية. بالتعاون مع الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة، نفذت قوات الأمن مداهمات لثلاثة مواقع يُشتبه في استخدامها لإدارة عمليات التهريب والاتجار.

خلال المداهمات، اكتشفت السلطات أن حوالي 1300 مهاجر تعرضوا لانتهاكات خطيرة، شملت الاحتجاز القسري والتعذيب بهدف ابتزاز عائلاتهم لدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. وقد تمكنت قوات الأمن من تحرير بعض هؤلاء المهاجرين من الظروف غير الإنسانية التي كانوا يعانون منها.

كما أسفرت المداهمات عن القبض على 11 شخصًا متورطين في هذه الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك أحد قادة الشبكة. وتواجه هؤلاء المتهمون اتهامات خطيرة تشمل القتل، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب، والاغتصاب.

حاليًا، يتولى مكتب النائب العام استكمال التحقيقات، وجمع الأدلة، وتوثيق شهادات الضحايا لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

هآرتس: مسؤول حكومي كبير يهاجم نتنياهو ويصفه بالفساد والجبن والوحشية

ذكرت صحيفة هآرتس أن مسؤولاً حكومياً كبيراً في إسرائيل شن هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بأنه "فاسد ومغرور وجبان"، واصفًا إياه أيضًا بأنه "عديم الإنسانية بوحشية".

وفي تصريحاته، أكد المسؤول أن جميع الأطراف تدرك فساد نتنياهو وشخصيته المتعجرفة، ولكن ما تم الكشف عنه مؤخرًا يعكس جانبًا أكثر تطرفًا في سلوكياته. وأضاف أن نتنياهو أظهر في الآونة الأخيرة درجة غير مسبوقة من الوحشية وعدم الإنسانية في تعامله مع القضايا الداخلية والخارجية.

وأشار المسؤول إلى أن تصرفات نتنياهو تعكس تجاهلًا تامًا للمبادئ الإنسانية والقيم الديمقراطية، مما يثير القلق بشأن توجهات الحكومة وسياستها الحالية. وأكد أن الوضع الحالي يتطلب مراجعة جدية لسلوكيات القيادة الإسرائيلية واتخاذ خطوات لضمان احترام حقوق الإنسان والقيم الإنسانية