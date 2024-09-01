الجيش الروسي: إسقاط طائرة بدون طيار وضرب مناطق انتشار القوات الأوكرانية في كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا، فيما استهدفت القوات الروسية مركز لانتشار القوات الأوكرانية في المنطقة نفسها.

وأشارت الوزارة ، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية ، إلى أنه "في حوالي الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لشن هجمات على منشآت في الأراضي الروسية باستخدام مركبات جوية بدون طيار ثابتة الأجنحة، وتم تدمير مركبة جوية بدون طيار أوكرانية فوق منطقة كورسك.

وأضافت أن أطقم المروحيات الروسية من طراز "كا-52 إم" ضربت منطقة انتشار للقوات والأسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وتابعت أن "المروحيات القتالية نفذت ضربة على الجنود والمركبات المدرعة للجيش الأوكراني في كورسك، وتم تنفيذ الضربة باستخدام مقذوفات محمولة جوًا بناءً على بيانات الاستطلاع، وتم القضاء على القوى البشرية والمركبات المدرعة الأوكرانية".

وفي منطقة بيلجورود على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، شهدت المنطقة إسقاط عدة طائرات بدون طيار أوكرانية، بحسب فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود ، وأضاف "شنت القوات الأوكرانية ضربة أخرى على منطقتنا، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي لدينا عدة أهداف جوية ، وبعد الهجوم على بيلجورود، اشتعلت النيران في سيارة ركاب متوقفة بالقرب من مبنى متعدد الشقق وشرفة إحدى شققه، والتي تم إخمادها على الفور، كما تضررت سيارة ركاب أخرى في قرية مايسكي