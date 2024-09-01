6 شهداء في قصف جوي إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد ستة فلسطينيين ، مساء اليوم الأحد، في قصف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين عند منطقة التعليم في بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مصادر محلية أفادت بأن طائرات الإحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين عند منطقة التعليم في بيت لاهيا ، ما أدى الى استشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيي الأندونيسي وكمال عدوان ، مشيرة الى أن 27 مواطنا استشهدوا إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,738 مواطنا، وإصابة 94,154 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأردن : الشاحنة رقم ١٠٠ من المساعدات الإنسانية تصل إلى قطاع غزة

أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن عدد القوافل الأردنية البرية التي سيرتها القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية للفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء انطلاقها بلغت 100 قافلة ضمت 3374 شاحنة.

وأوضحت الهيئة ، في بيان اليوم الأحد ، أن القافلة رقم 100 التي وصلت قطاع غزة اليوم ، تم تسييرها بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وحملت طرودا غذائية وطحينا ومعلبات متنوعة وحليب أطفال ومواد إغاثية متنوعة وأدوية ومحاليل وريدية، سيتم توزيعها على السكان القطاع من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في غزة.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إن الدور الأردني في إغاثة أهل غزة يعد حيويا وفعالا ورئيسيا لضمان إدخال وإيصال المساعدات، إذ تتكاتف كافة الجهات لتنفيذ العمل الإنساني الضخم الذي يقوم به الأردن من مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات.

وأضاف أن دور الهيئة يشتمل على نواح متعددة يتضمن التواصل مع الجهات الرسمية العاملة داخل قطاع غزة ، لوضع قوائم الاحتياج، آخذين بعين الاعتبار شراء المواد الأساسية والتشبيك مع المنظمات والمؤسسات لجلب المزيد من التبرعات التي تصب مباشرة في تأمين الاحتياجات وتنفيذ البرامج والمشاريع الإغاثية.

ولفت الشبلي إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية لإيصال وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ، وإبرام الاتفاقيات مع الجمعيات والمنظمات العاملة داخل غزة لضمان توزيع المساعدات.