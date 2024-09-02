شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر من أمريكا.. أرقام جديدة لواردات أوروبا من الغاز الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة جديدة لسوق الطاقة، أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت لأول مرة، خلال نحو عامين، كميات من الغاز الطبيعي في ربع واحد من روسيا، أكبر مما استوردته من الولايات المتحدة.

واشترى الاتحاد الأوروبي أكثر من 12.7 مليار متر مكعب من روسيا و12.3 مليار متر مكعب من الولايات المتحدة. واردات أوروبا من الغاز الروسي وجاء هذا خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو، حسبما ذكرت شركة "بروجيل" للأبحاث.

ومقارنة بالربع الأول من عام 2024، وجد البحث، أن الشحنات من روسيا تراجعت بشكل طفيف، لكن الشحنات من الولايات المتحدة انخفضت بشكل أكثر حدة. النرويج أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي ولا تزال النرويج أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 23.9 متر مكعب في الربع الثاني.

وكانت روسيا تحتل هذا المركز حتى غزت أوكرانيا في فبراير 2022.

وبعد ذلك قلصت العديد من دول الاتحاد الأوروبي، واردات الغاز الروسية.