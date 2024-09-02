الاحتلال يعتقل ستة مواطنين ويغلق طرقًا جنوب الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة مواطنين واغلقت طرقا في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وفقا ل "وفا".

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت إحسان ياقين مرقة، والد الشهيد محمد، وفراس شقيق الشهيد وعمه اسلام، ونضال أبو عفيفة والد الشهيد زهدي وشقيقه يزن، اللذين ارتقيا اول امس برصاص الاحتلال شمال الخليل، وأيمن أكرم طميزي من بلدة اذنا، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مهند محمد العسود في منطقة الذخرة في بلدة اذنا وحطمت محتوياته.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.