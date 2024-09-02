حزب الله يقصف عدة مستعمرات بصلية من الصواريخ ردا على الاعتداءات الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله مستعمرات عين يعقوب وجعتون ويحيعام بصلية من صواريخ الكاتيوشا، وموقع المنارة ‏بالأسلحة الصاروخية، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وبلدة الناقورة .

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء صباح ‏اليوم على بلدة الناقورة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مجددًا يوم الاثنين 2-9-2024 ‏مستعمرات عين يعقوب وجعتون ويحيعام بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

موقع المنارة

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:20 من بعد ظهر يوم الاثنين 2-9-2024، موقع المنارة ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏