شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تواصل سيطرتها على أراض جديدة في أوكرانيا.. وبوتين يعلّق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين بسرعة سيطرة قواته على أراض جديدة في أوكرانيا.

وأوضح بوتين، إن محاولة أوكرانيا لوقف تقدم القوات الروسية في دونباس من خلال هجومها المضاد في منطقة كورسك كانت بلا جدوى. حرب روسيا وأوكرانيا وتابع بوتين: "نحن لا نتحدث عن التقدم لمسافة 200 أو 300 متر"، وأضاف: "لم نحقق هذا النوع من الوتيرة في الهجوم في دونباس منذ فترة طويلة".

وقد توقف بوتين في جمهورية توفا في سيبيريا وهو في طريقه إلى منغوليا، لشرح درس في مادة جديدة أدرجت بعد بدء الحرب وهي "محادثات بشأن أمور مهمة".

وكرر بوتين تصريحاته بأن الحرب التي أمر بشنها كانت دفاعًا عن بلاده. سيطرة روسيا على الأراضي الأوكرانية وقال: "نحن نحمي الشعب الذي يعيش في دونباس وكذلك مستقبل روسيا، لأننا لا نستطيع أن نتحمل تشكيل هياكل عدائية تحت أنظارنا تأوي خططا عدائية ضد دولتنا".

ووصف بوتين الجنود الأوكرانيين المشاركين في الهجوم المضاد في منطقة كورسك بأنهم"قطاع طرق" يتعين أن تحاسبهم روسيا.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية ما زالت متقدمة في منطقة كورسك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن روسيا امتنعت عن سحب الجنود من الهجوم الرئيسي في دونيتسك لصد الهجوم.