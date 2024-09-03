شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح 8 سيدات لعضوية المفوضية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رشحت دول الاتحاد الأوروبي، 8 سيدات لعضوية المفوضية الأوروبية.

ومن المرجح، أن تقود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مفوضية يهيمن عليها الرجال، وذلك بعد تقديم كل الترشيحات الـ25. ترشيح رجال ونساء وبعد إعادة انتخابها في يوليو الماضي، طلبت فون دير لاين من دول الاتحاد الأوروبي ترشيح رجال ونساء من أجل تحقيق توازن بين الجنسين في المفوضية.

وكان الاستثناء الوحيد الممنوح لهذا الطلب، للحكومات التي أعادت ترشيح مفوضها السابق مثل فرنسا والمجر ولاتفيا. تحقيق التوازن بين الجنسين ورغم طلب فون دير لاين بالعمل على تحقيق توازن بين الجنسين، قدمت أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء في الاتحاد، مرشحين من الذكور.

وإذا لم يجر تغيير الترشيحات، ونجح المرشحون في نهاية المطاف في الانضمام إلى المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، سيشكل الرجال ثلثي عدد أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة.