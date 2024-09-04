بن غفير: أعمل من أجل وقف التفاوض مع حماس

أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الى انه "أعمل من أجل وقف التفاوض مع حماس"، مضيفا :"دولة يتم قتل 6 من اسراها بدم بارد يجب ألا تتفاوض مع مجرمين وإنما توقف المفاوضات".

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