يديعوت أحرونوت: الجيش يواجه تهديدا كبيرا في مخيمات شمال الضفة رغم توفر معلومات استخباراتية

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى ان "الجيش الاسرائيلي يواجه تهديدا كبيرا في مخيمات شمال الضفة رغم توفر معلومات استخباراتية"، لافتة الى ان "العبوات الناسفة في مخيمات شمال الضفة تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر رغم استخدامه آليات ثقيلة".
واضافت :"المسلحون في مخيمات الضفة يفخخون مبان بعبوات ثقيلة من شأنها تكبيد الجيش خسائر في الأرواح".
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