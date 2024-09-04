مسؤول في الأوقاف الإسلامية بالقدس: أكثر من 300 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

اعلن مسؤول في الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن "أكثر من 300 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى اليوم"، مشيرا الى أن "شرطة الاحتلال تمنع حراس المسجد الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين".

ولفت الى أن "اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم للمسجد الأقصى لم تعد تقتصر على مناسبات دينية".

وفي وقت سابق امس، أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "مستوطنين اقتحموا باحات ​المسجد الأقصى​ في مدينة ​​القدس​​ المحتلّة، بحماية الشّرطة الإسرائيليّة، ونفّذوا جولات استفزازيّة، وأدّوا طقوسًا تلموديّةً في باحاته".

وأشارت إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة شدّدت من إجراءاتها العسكريّة في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوّابات الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلّين الفلسطينيّين".

يُذكر أنّ الأحد الماضي، اقتحم مستعمرون باحات المسجد أيضًا، بحماية من الشّرطة الإسرائيليّة.