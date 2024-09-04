عكرمة صبري: الأحزاب اليمينية المتطرفة بالحكومة الإسرائيلية تجد الوقت مناسبا للانقضاض على الأقصى

أشار خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الى أن "الأحزاب اليمينية المتطرفة بالحكومة الإسرائيلية تجد الوقت مناسبا للانقضاض على الأقصى"، لافتا الى ان "الاقتحامات تزداد وهذا اعتداء صارخ وتحد واستفزاز لمشاعر المسلمين". ولفت صبري الى أن "ادعاء وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير باطل والهدف من الاقتحامات فرض السيطرة على المسجد الأقصى".

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