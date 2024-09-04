"حماس": سياسة القتل العمد التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى لا يمكن السكوت عليها وعلىه تحمل عواقب جرائمه

اعلنت حركة "حماس"، أن "سياسة القتل العمد التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى لا يمكن السكوت عليها وعلى الاحتلال تحمل عواقب جرائمه"، مشيرة الى أن "ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وقمع، يدل على أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحقهم".
ولفتت الحركة الى أن "تفشي الأمراض المعدية بين الأسرى في سجون الاحتلال دليل جديد على الظروف الكارثية التي يعيشونها".
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