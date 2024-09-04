مسؤول عمليات فيلق القدس بالحرس الثوري: ردنا على اغتيال هنية سيكون مختلفا وقد تكون فترة الانتظار طويلة

أكد مسؤول العمليات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، أن "ردنا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية سيكون مختلفا ولن نكشف عن طريقته"، مشيرا الى ان "طريقة ونوعية ردنا ستعتمد على الظروف التي يمكنها أن تحقق أهدافنا

ورأى المسؤول الايراني، أنه "قد تكون فترة انتظار الرد على اغتيال هنية طويلة حتى تتوفر الظروف المناسبة".