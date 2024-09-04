أكد مسؤول العمليات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، أن "ردنا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية سيكون مختلفا ولن نكشف عن طريقته"، مشيرا الى ان "طريقة ونوعية ردنا ستعتمد على الظروف التي يمكنها أن تحقق أهدافنا
ورأى المسؤول الايراني، أنه "قد تكون فترة انتظار الرد على اغتيال هنية طويلة حتى تتوفر الظروف المناسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عمليات فيلق القدس بالحرس الثوري: ردنا على اغتيال هنية سيكون مختلفا وقد تكون فترة الانتظار طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.