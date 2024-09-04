الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً ورياح ناشطة في المناطق الشمالية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون "الطقس صيفي معتدل نسبياً، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال البحر الأسود، حتى يوم السبت حيث يعود إلى الاستقرار تدريجياً".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية. كما تنشط الرياح أحياناً في المناطق الشمالية الشرقية، ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية".

ولفتت الى أن "الطقس غدا غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات. كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجنوبية اعتباراً من بعد الظهر".

وذكرت أن "طقس الجمعة غائم جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل. كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية اعتباراً من بعد الظهر".

واضات ان "طقس السبت غائم جزئياً مع ارنفاع محدود بدرجات في الداخل وعلى الجبال، وضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة فجراً شمال البلاد".