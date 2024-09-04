الدفاع المدني: انقاذ جريحة إثر حادث سير على طريق ايطو

أعلن الدفاع المدني، أن "عناصره أنقذت قبل ظهر اليوم، جريحة من داخل سيارة باستعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية، جراء تعرضها لحادث سير، وقع على طريق ايطو-زغرتا، فيما تولت جهات أخرى نقلها الى المستشفى للمعالجة".

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