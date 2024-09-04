الجيش الأوكراني: هجمات جوية تستهدف كييف ولفيف

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء إن روسيا شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على كييف ومدينة لفيف في الغرب. وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن وحدات الدفاع الجوي عملت على صد الهجمات.

وقال ماكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف على تطبيق تيليجرام للتراسل، إن مباني سكنية تضررت في مدينة لفيف، وهي المركز الإداري للمنطقة الأكبر.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تيليجرام إن كل أنحاء أوكرانيا في حالة تأهب للغارات الجوية منذ حوالي الساعة 0100 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

كما أصدرت تحذيرات من هجمات جديدة على منطقة لفيف باستخدام الصواريخ.