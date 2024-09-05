الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لجرائمه الوحشية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اربعة مواطنين من بلدتي الظاهرية وصوريف جنوب وشمال الخليل، وفقا ل"وفا".

وافادت مصادر امنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوبا واعقلت يوسف غالب عطا الهوارين، وابراهيم الرعناوي، ومن بلدة صوريف شمال غرب الخليل اعتقلت انس حاتم اغنيمات، وزهير حسن حميدات، وفتشت منازلهم وحطمت اثاثها وعبثت بمحتوياتها.

من جهة اخرى، شددت قوات الاحتلال من إغلاقها الطرق الواصلة بين بلدات ومدينة الخليل ومخيماتها، كما جدولت مواعيد اغلاق وفتح بعض المداخل الرئيسية في المحافظة منها:

-مدخل مدينة الخليل الشمالي "رأس الجورة" من الساعة 6 صباحا ولغاية الساعة 10 مساء.

-مدخل مدينة الخليل الجنوبي "الفحص" من الساعة الساعة 5 صباحا ولغاية الساعة 7 صباحا ومن ثم إغلاقه حتى الساعة 11 صباحا ويفتح حتى الساعة 10 مساء.

-مدخل مدينة حلحول "النبي يونس" من الساعة: 6 صباحا ولغاية الساعة 10 مساء