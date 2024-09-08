الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالخليل صباح اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثمانية مواطنين من محافظة الخليل، وفتشت عدة منازل، وفقا ل "وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت الشاب عبد الودود النتشة، وإياد توفيق نصار، ومن بلدة يطا جنوبا اعتقلت ثلاثة أشقاء: محمد، ويزن، وأيمن طبيش، وقاسم نبيل طبيش، بعد مدامة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت بلدة الشيوخ شمالا، واعتقلت محمد بدوي حلايقة، وشقيقه فؤاد، واستولت على مركبته، كما فتشت عدة منازل في بلدة إذنا عُرف منها: منزل صفوت الطميزة، وأخرى في بلدة بيت أمر شمالا وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واقتحم مستعمرون حارة جابر بالبلدة القديمة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وانتشرت مجموعات أخرى في شعب البطم بمسافر يطا واعتدت على ممتلكات المواطنين.